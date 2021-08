Calciomercato Juventus, futuro Pogba | La strategia dello United

La Juventus è sempre strettamente legata al nome di Paul Pogba sul calciomercato. Il Manchester United valuta il futuro del centrocampista

La Juventus è sempre a caccia di nomi importanti per rinforzare il centrocampo, su precisa richiesta di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha chiesto un innesto proprio nella zona nevralgica del campo e da tempo vi stiamo raccontando gli sviluppi per Manuel Locatelli. Parallelamente i bianconeri seguono anche altre piste, come quelle che portano a Pjanic o Bakayoko: nomi e fatti concreti, per cui seguiranno sviluppi anche a breve giro di posta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Un nome latente negli scenari bianconeri, ma molto spesso accostato alla Vecchia Signora, è quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese resta ancora in bilico sul calciomercato, ma il suo futuro è inevitabilmente legato alla Juventus. Intanto, il Manchester United ragiona in maniera sempre più approfondita sul futuro del francese e sembra essere arrivato a una decisione importante per il colosso ex bianconero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, doppia mossa dello United per Pogba: PSG alla finestra

La Juventus, dunque, sembra attualmente proiettata su altri obiettivi e soprattutto il Manchester United non molla la presa. Secondo quanto riporta ‘The Athletic’ e riprendono in Francia, la priorità sarebbe il rinnovo di contratto per il centrocampista centrale in scadenza a giugno 2022. Anche se il club di Manchester non dovesse riuscire nell’intento, manterrebbe le pretese economiche decisamente alte: si parla di 75-100 milioni di euro per il centrocampista. Il PSG resta alla finestra con Leonardo che vorrebbe proseguire un mercato da sogno proprio con Pogba. La strategia attendista potrebbe pagare per i transalpini: aspettare la fine del calciomercato potrebbe far rivedere le pretese dello United al ribasso.