In casa Juventus c’è un’altra novità su Federico Bernardeschi, arriva il cambio del numero di maglia

La vittoria di Euro 2020, il matrimonio e la permanenza alla Juventus. In pochi mesi Federico Bernardeschi ha vissuto emozioni forti, quasi irripetibili, attraversando molteplici cambiamenti nella sua vita professionale e non. Da possibile escluso in Nazionale a giocatore decisivo nei rigori in finale, da probabile partente in casa bianconera a giocatore su cui punta Allegri per il rilancio. Così, a testimonianza della sua volontà di svoltare, ora c’è anche il cambio del numero di maglia: dal numero 33, Bernardeschi ha deciso di passare alla maglia numero 20. Lo stesso che gli ha portato fortuna ai recenti Europei.

In casa Juventus, dunque, si tratta del terzo ‘cambio di maglia’ in vista della prossima stagione. In precedenza, infatti, erano già stati Danilo e Cuadrado a lasciare rispettivamente il 13 e il 16 in favore del 6 e dell’11.