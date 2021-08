La Juventus resta impegnata con la trattativa Locatelli, ha preso Kaio Jorge e attende possibili sviluppi su Ronaldo: ma intanto arriva un’offerta a sorpresa

La Juventus sta lavorando alla trattativa Locatelli. L’obiettivo principale è quello di sbloccare presto l’arrivo del centrocampista del Sassuolo, ma i neroverdi sono un osso duro. Allegri vorrebbe averlo al più presto, anche perché all’inizio del campionato mancano meno di 20 giorni e in quel reparto la Juve sembra ancora un cantiere aperto. Questo infatti va in aggiunta alla possibilità del ritorno di Pjanic, mentre però i bianconeri restano anche appesi agli sviluppi eventuali legati a Ronaldo – sempre più vicino alla permanenza – e Demiral. Il difensore turco si prepara a viaggiare in direzione Bergamo, poi la Juve verosimilmente potrebbe prendere anche un altro difensore centrale. Sugli esterni, invece, almeno numericamente Allegri è a posto, anche se ai bianconeri è giunta un’offerta a sorpresa.

Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, il Bayern Monaco avrebbe sondato il terreno per Danilo. I bavaresi sono alla ricerca di un terzino destro, il brasiliano sarebbe una precisa richiesta del nuovo manager Nagelsmann. La richiesta della Juventus per l’ex City è però di 30 milioni di euro, una cifra che blocca le velleità dei tedeschi che non sono intenzionati ad arrivare a quel punto. La Vecchia Signora per ora non ha voglia di privarsi di Danilo, da qui la richiesta importante al Bayern Monaco che ha ascoltato l’appello di Nagelsmann ma – pur avendo una forza economica importante – non è disposta ad arrivare a quella cifra. La trattativa è già bloccata dopo il primo assalto, anche perché Danilo guadagna comunque 4,5 milioni.