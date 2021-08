Il brasiliano Kaio Jorge è arrivato in queste ore a Torino e in occasione delle visite ha preso anche contatti con i suoi nuovi tifosi

Kaio Jorge è arrivato a Torino per cominciare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus. Il brasiliano è stato al centro di una delle tante telenovele di calciomercato, un tira e molla con altri grandi club protagonisti ma alla fine a spuntarla è stata la società bianconera. Pochi minuti fa l’attaccante ormai ex Santos è arrivato anche al J-Medical per effettuare le visite mediche di rito prima della firma e dell’annuncio ufficiale dei bianconeri. Ad attenderlo c’erano alcuni tifosi, con cui Kaio Jorge si è fermato per scattare foto e firmare autografi, davanti a una bandiera brasiliana in suo onore.