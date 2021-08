Calciomercato Juventus, Kaio Jorge in arrivo | Annuncio e indizio social

La Juventus si avvicina al colpo Kaio Jorge. Il talento brasiliano è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera: nuovo annuncio sui social

Il futuro dell’attacco della Juventus è argomento caldo di discussione ormai da diverse settimane sul calciomercato. I bianconeri vanno a caccia di profili adeguati per rinforzare in maniera sostanziale il reparto avanzato. Inutile sottolineare come molto passi dal futuro di Cristiano Ronaldo. Il bomber, però, ora è sempre più orientato alla permanenza a Torino con la maglia bianconera. Il futuro ora si gioca anche in entrata e in particolare sulle mosse che potrebbero rinforzare ulteriormente la fase offensiva bianconera. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E’ sempre più vicino, infatti, l’acquisto di Kaio Jorge, in arrivo dal Santos, come vi stiamo riportando a più riprese negli ultimi giorni. Una trattativa che si avvia alle sue fasi conclusive, dopo diverse settimane di rumors e l’interessamento da parte del Milan. La Juventus dovrebbe spuntarla e con una cifra totale da 3,5-4 milioni di euro totali. E ora sono davvero giorni caldi per l’arrivo del brasiliano, che dovrebbe completare un attacco di altissimo livello per Massimiliano Allegri. Intanto, è arrivato quest’oggi un ulteriore indizio sulla buona conclusione dell’affare, da una persona molto vicina al talento.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge sempre più vicino: l’annuncio social

E si sa, ormai il calciomercato corre anche sui social. Se la trattativa per Kaio Jorge appare sempre più vicina alla fumata bianca, un ulteriore indizio in tal senso arriva direttamente da una persona vicina all’attaccante. In particolare, il talento brasiliano ha messo una storia su Instagram dei suoi allenamenti. Il suo preparatore atletico ha commentato quanto accaduto, definendo Kaio Jorge con l’appellativo “nuovo fenomeno della Juventus”. Insomma, c’è già chi dà per fatto il colpo per i bianconeri e di certo non è casuale.