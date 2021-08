Calciomercato Juventus, Kaio Jorge in arrivo a Torino | C’è la data

Calciomercato Juventus, quasi fatta per Kaio Jorge: l’attaccante brasiliano in arrivo dal Santos, la data dello sbarco a Torino.

La Juventus è pronta a mettere a segno il colpo in attacco. Come raccontato da Calciomercato.it, impostato con il Santos l’affare per Kaio Jorge. Operazione non ancora conclusa, ma che salvo colpi di scena lo sarà a breve, per un totale tra i 3,5 e i 4 milioni di euro. Ormai definiti anche i bonus, che saranno facilmente raggiungibili.

Il giocatore, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, dopo qualche giorno di vacanza a Recife dovrebbe partire per l’Italia e arrivare a Torino tra mercoledì e giovedì. Dopo qualche giorno di quarantena, come previsto dalle normative vigenti, la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per cinque anni e poi i primi allenamenti con la squadra di Allegri.