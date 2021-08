In casa Juventus arriva il retroscena di Barzagli su Mbappe, grande obiettivo di calciomercato

Analizzando le prospettive della Juventus nella prossima stagione, Andrea Barzagli ha svelato anche alcuni retroscena di calciomercato: “Chi mi fece vivere gli incubi? Cristiano Ronaldo. Negli anni al Real Madrid faceva quasi sempre gol contro di noi – spiega a ‘Tuttosport’ – E poi ricordo come fosse ieri la sensazione che provai a Montecarlo contro il 18enne Mbappé: andava ai tremila all’ora. A fine partita andai da Paratici e gli dissi: “Cosa aspettiamo a prenderlo…”. Il direttore mi fece capire che lo volevano già tutti ed era praticamente impossibile avvicinare Mbappé”.

Barzagli ha proseguito la sua analisi: “Dybala? Paulo deve dare una svolta alla propria carriera e in questo devono dargli una mano la società e l’allenatore. Ma il primo ad aiutarsi deve essere lui stesso. Sul fatto che Dybala abbia talento non ci sono dubbi, però adesso deve pensare più in grande e dare il massimo per diventare un big assoluto. Locatelli? Ha dimostrato di meritarsi la chiamata della Juventus, vediamo se riuscirà a esaudire il suo sogno. Ritorno di Pjanic? Non sarei stupito. Ritornare su qualche certezza è una cosa intelligente”.