Juventus: Giorgio Chiellini si sta per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri dopo l’incontro con la dirigenza per il rinnovo del contratto

Dei nazionali campioni d’Europa soltanto Giorgio Chiellini ha varcato i cancelli della Continassa questa mattina. Diversi tifoso ad attendere l’ingresso del capitano bianconero, che in precedenza aveva incrociato in sede la dirigenza della Juventus per definire il rinnovo di contratto, scaduto lo scorso 30 giugno.

Chiellini, insieme agli altri azzurri Bonucci, Chiesa e Bernardeschi, svolgeranno domani le visite d’idoneità per la nuova stagione e non nella giornata di oggi. Con loro ci saranno anche i sudamericani Cuadrado, Alex Sandro e Danilo. Da domani Massimiliano Allegri avrà quindi tutto il gruppo a disposizione, in attesa dei colpi sul mercato con Kaio Jorge in arrivo e il pressing per sbloccare la trattativa con il Sassuolo per Locatelli.