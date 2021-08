Calciomercato Juventus, braccio di ferro Locatelli | Prende quota il piano B

Calciomercato Juventus, attesi aggiornamenti per oggi per l’affare Locatelli: i bianconeri iniziano a pensare al piano di riserva.

Come raccontato da Calciomercato.it, il nuovo incontro nel weekend tra Juventus e Sassuolo per Locatelli non ha portato a novità di rilievo. Situazione che non si sblocca, i bianconeri non hanno alzato l’offerta come da richiesta dei neroverdi. Nedved ha avvisato il Sassuolo, a Torino non intendono per ora andare oltre le cifre proposte e nemmeno allungare troppo il braccio di ferro. La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce di un nuovo contatto previsto per oggi tra Cherubini e Carnevali, ma, intanto, la Juventus vorrebbe cautelarsi con un ‘piano B’.

Juventus, Bakayoko sale come piano B se salta Locatelli

Sempre secondo la ‘rosea’, infatti, starebbe prendendo quota il nome di Bakayoko. Il centrocampista francese, nell’ultima stagione al Napoli, è rientrato al Chelsea ma può partire nuovamente. Possibile operazione tampone per il centrocampo dei bianconeri, per l’immediato e a costi contenuti, qualora i discorsi con il Sassuolo non decollassero e la dirigenza della Juventus decidesse di rimandare l’acquisto di Locatelli, magari alla prossima stagione.