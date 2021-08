Prime indicazioni dopo il Trofeo Berlusconi vinto dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico potrebbe dare una nuova chance ad alcuni bianconeri

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri inizia a muovere i primi passi spostando l’attenzione dal campo d’allenamento alle primissime sfide amichevoli utili a testare soprattutto la condizione. Ieri sera i bianconeri hanno alzato al cielo il Trofeo Berlusconi battendo il Monza per 2-1 grazie alle reti del giovane Ranocchia e di un ritrovato Dejan Kulusevski. Con una squadra ancora solamente parziale visti gli impegni estivi con le nazionali, quella di ieri è stata una buona occasione per mettere sotto la lente di ingrandimento alcuni calciatori chiamati a rispondere con segnali positivi. In questo senso Allegri sta iniziando a raccogliere indicazioni importanti, lasciando peraltro disseminati anche alcuni indizi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, da Ramsey a Kulusevski: Allegri cambia il futuro

Allegri ha parlato apertamente di un possibile nuovo ruolo per Aaron Ramsey, reduce da un’altra stagione sottotono ricolma di problemi fisici e di incomprensioni dal punto di vista tattico. Il tecnico bianconero intravede però per il gallese un nuovo tipo di futuro alla Juventus, impiegandolo magari da centrocampista davanti alla difesa, con compiti e mansioni differenti rispetto al recente passato. Un vero e proprio rilancio per restare in rosa, così come per Kulusevski, calciatore su cui il tecnico livornese ha fatto già capire di puntare molto. Lo svedese dovrà migliorare il raggio d’azione incrementando anche il bottino di reti, e la freddezza nel gol di ieri potrebbe essere un primo passo.

Indicazioni ulteriori arrivano poi dalla difesa dove potrebbe restare anche uno tra Pellegrini, che però è apparso in affanno, e De Sciglio, abile e duttile in più posizioni oltre a Daniele Rugani che contro il Monza ha alzato il trofeo da capitano. L’ex Cagliari parte dietro nelle gerarchie ma in caso di addio di Demiral non va esclusa una sua permanenza con centrale di scorta alla corte di Allegri pronto a rilanciarlo.