La questione Cristiano Ronaldo resta d’attualità per la Juventus, con il PSG praticamente unica speranza

Nei suoi pensieri più segreti, ma neanche troppo, Cristiano Ronaldo probabilmente avrebbe pochi dubbi nel decidere il suo futuro, lontano dalla Juventus. Ve lo abbiamo raccontato a più riprese, il portoghese potendo decidere lascerebbe Torino per ricominciare la corsa a Champions League e Pallone d’Oro che mancano da troppo tempo. La questione resta la stessa: di offerte sul piatto non ce ne sono, anche e soprattutto per questioni economiche. L’unica che potrebbe arrivare a Ronaldo può essere il PSG, ma solo e soltanto in caso di cessioni pesanti: leggasi Mbappe e in realtà anche Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus, Icardi e Mbappe sbarrano la strada a Ronaldo

Perché la presenza dell’argentino a Parigi contribuisce e non poco a sbarrare le strade per un approdo eventuale di Ronaldo. L’ex capitano dell’Inter che poi potrebbe diventare paradossalmente l’erede di CR7 alla Continassa. Ed è ovvio che l’ostacolo principale resta comunque la permanenza di Mbappe, su cui pure Pochettino qualche dubbio l’ha lasciato. Il francese resta il sogno del Real Madrid, lui vorrebbe giocare al Bernabeu ma al momento gli spagnoli non hanno sufficienti risorse. Perez sta provando a raccoglierle, ma in ogni caso si trova davanti al PSG che al momento non apre a una cessione di Mbappe. E di conseguenza continua a tenere Ronaldo alla Juventus.