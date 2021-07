Contatti continui per Andra Belotti, il cui futuro potrebbe prendere a breve la svolta definitiva: offerta pronta per la punta del Torino

Quale sarà il futuro di Andrea Belotti? A breve potrebbe sbloccarsi definitivamente la questione. L’attaccante del Torino è in scadenza a giugno 2022 con i ‘Granata’: il presidente Cairo ha rivelato nei giorni scorsi di aver avanzato una proposta importante al centravanti, il quale però sta concretamente prendendo in considerazione l’ipotesi di abbandonare la nave ed intraprendere una nuova esperienza altrove dopo diverse stagioni. Sull’attaccante c’era anche l’interesse di Milan e Roma, ma le piste in questione si sono raffreddate. I rossoneri, infatti, hanno acquistato Giroud dal Chelsea, mentre i capitolini sono coperti ora che hanno ultimato il trasferimento di Shomurodov dal Genoa.

A questo punto, per l’ex Palermo si fa sempre più intricata la situazione e aumentano sempre di più le probabilità di una partenza all’estero. Come vi abbiamo raccontato, per il classe ’93 si è fatto sotto lo Zenit San Pietroburgo. I russi lo avrebbero individuato come rinforzo ideale per il reparto. Stando a quanto riferisce ‘Sky’, i contatti tra le parti pare siano continui e ci sarebbe già pronta un’offerta cospicua da 30 milioni di euro. Lo Zenit proverà ad accelerare nelle prossime ore per sbloccare definitivamente l’affare, con il ‘Gallo’ che sembra ormai destinato a lasciare l’Italia.

Emanuele Tavano