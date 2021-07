Calciomercato Roma, domani sarà il giorno di Eldor Shomurodov: l’attaccante arriverà in mattinata in città, per poi svolgere le visite

Eldor Shomurodov in arrivo a Roma. Una trattativa chiusa nel giro di poche ore e un volo anticipato nei tempi. L’uzbeko ha fretta di vestire giallorosso e Pinto di regalare a Mourinho il rinforzo in attacco. L’ormai ex attaccante del Genoa sbarcherà domani mattina, intorno alle 9, all’aeroporto di Ciampino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dopodiché sarà tempo di visite mediche e della consueta firma a Trigoria con i relativi annunci ufficiali. Un’operazione da circa 18 milioni di euro, investimento importante per i giallorossi.