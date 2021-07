Calciomercato Milan e Roma | Futuro Belotti: l’annuncio di Cairo

Urbano Cairo torna a parlare del futuro di Andrea Belotti. L’attaccante – accostato a Milan e Roma – potrebbe lasciare il Torino a breve

E’ ancora tutto da scrivere il futuro di Andrea Belotti. Il centravanti del Torino e della Nazionale, è attualmente in vacanza ma l’accordo con i granata, in scadenza fra meno di un anno, impone una decisione velocemente.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il calciatore, in passato, è stato accostato al Milan ma l’arrivo di Olivier Giroud ha allontanato questa ipotesi. Belotti piace anche alla Roma e ad alcuni club inglesi ma al momento non è arrivata l’offerta giusta che ha fatto vacillare il presidente Urbano Cairo.

Il numero uno del Torino sta provando a blindare il calciatore: “Parleremo con Belotti quando torna dalle vacanze – ammette Cairo ai microfoni di Sky Sport, a margine del match amichevole del Torino contro l’Al Fateh -. Gli abbiamo fatto un’offerta molto importante per le nostre casse. Ora vediamo cosa succede, abbiamo davanti un mese per chiudere o per fare altre cose”. Cairo, dunque, lascia intendere che ci sia la possibilità che Belotti possa dire addio al Torino già nelle prossime settimane qualora non dovesse arrivare la fumata bianca per il rinnovo.