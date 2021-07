Il Milan tiene d’occhio Brandt, conteso anche dalla Lazio di Sarri, per il rinforzo nel ruolo di trequartista: arriva l’annuncio sul futuro

Il Milan continua la caccia al trequartista. Maldini è al lavoro per regalare a Pioli il sostituto di Hakan Calhanoglu. Il turco era una pedina più che rilevante nello scacchiere del tecnico e servirà un profilo all’altezza. Sono circolati diversi nomi in orbita ‘Diavolo’, in particolare quello di Vlasic del CSKA Mosca. Un’operazione, però, non semplice considerando l’alta valutazione da 30 milioni di euro e il forte inserimento dello Zenit per il talento croato. Tra le varie opzioni, una che piace non poco è quella di Julian Brandt del Borussia Dortmund. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Attorno al tedesco sono aumentate di recente le voci su un possibile addio in estate. Sul classe ’96 – in scadenza di contratto giugno 2024 – bisogna registrare il concreto interessamento della Lazio di Maurizio Sarri in Serie A. L’ex Napoli sarebbe, infatti, propenso ad utilizzare Luis Alberto nella mediana, con Brandt più avanzato. Il calciatore, nel frattempo, è intervenuto ai microfoni di ‘RTL’ chiarendo il suo prossimo destino.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, retroscena: saltato lo scambio per Pogba

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, pressing su Pobega | La società ha deciso

Calciomercato Milan e Lazio, annuncio di Brandt sul futuro

“Non ho mai alimentato le voci di calciomercato. Erano i giornali in Italia”. Così Brandt sul possibile addio e, poi, aggiunge: “Naturalmente è bello quando gli altri club esprimono interesse, ma per quanto mi riguarda, non c’è stato mai alcun segnale per andare via”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il tedesco, infine, rivela: “Non credo che giocherò altrove quest’anno”.

Emanuele Tavano