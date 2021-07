Calciomercato Milan, pressing su Pobega | La società ha deciso

Continua il pressing di Atalanta e Spezia per Pobega, ma il Milan ha deciso di trattenerlo in questo calciomercato estivo a meno di offerte importanti

Il Milan vuole trattenere Tommaso Pobega. Il giovane centrocampista italiano, reduce da una buona stagione con la maglia dello Spezia in Serie A, nelle scorse settimane era dato in partenza ma ora potrebbe restare. La volontà di Maldini, nonostante il pressing di Atalanta e Spezia, sarebbe di averlo in rosa per le sue buone prospettive e la possibilità di inserirlo in lista Champions come giovane cresciuto nel vivaio rossonero. Come anticipato da CM.IT, un eventuale acquisto di un quarto mediano – il nome caldo continua ad essere Bakayoko – potrebbe far cambiare i programmi, anche se ci sarà da fare i conti con la Coppa d’Africa, che priverà Pioli di Bennacer e Kessie.

La permanenza di Pobega a Milanello resta quindi incerta ma se il ragazzo dovesse partire, magari a fine mercato, lo farebbe probabilmente in prestito o a titolo definitivo ma con ‘ri-compra’ in favore dei rossoneri. L’ultimo tentativo dello Spezia, infine, ha ricevuto risposta negativa nei giorni scorsi.