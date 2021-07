Incontro a Casa Milan tra il club rossonero e lo Spezia. I liguri riabbraccerebbero ben volentieri Tommaso Pobega. Difficile però una partenza in questo momento

In attesa del grande incontro – quello che vedrà protagonisti Maldini, Massara e l’agente di Franck Kessie – a Casa Milan, continuano i summit con i protagonisti del calciomercato.

Nel pomeriggio, in via Aldo Rossi, i rossoneri hanno ricevuto lo Spezia. E’ molto probabile che le parti abbiano parlato di alcuni profili giovani, in uscita da Milanello. Attenzione, inoltre, alle situazioni, legate a Mattia Caldara e Andrea Conti, profili che potrebbero interessare allo Spezia.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Chi interessa sicuramente alla squadra ligure è Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano ha disputato un’ottima stagione, proprio con la maglia dello Spezia, che lo riprenderebbe subito. Ad oggi, però, le intenzioni del Milan sono quelle di trattenere il giovane, che piace tanto anche all’Atalanta. Un eventuale acquisto di un quarto mediano – il nome caldo continua ad essere Bakayoko – potrebbe far cambiare i programmi del Diavolo, anche se c’è da fare i conti con la Coppa d’Africa, che priverà Pioli di Bennacer e Kessie.