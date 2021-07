In casa Juventus continuano i dubbi sul futuro di Cristiano Ronaldo, che ieri ha mostrato segnali di minore entusiasmo al suo ritorno a Torino; le ultime di calciomercato

Cristiano Ronaldo è tornato a Torino ma non ha spento i dubbi sul suo futuro. Ieri il fuoriclasse portoghese, alle prese con le visite mediche e il primo allenamento stagionale, non ha mostrato particolare entusiasmo concedendosi ai tifosi assiepati all’esterno delle strutture juventine. Il suo viso, coperto in parte da una mascherina, non mostrava segnali di grande gioia, fattore che alimenta alcuni dubbi considerando anche i tanti club pronti ad accontentarlo. Su di lui resta infatti l’ombra del PSG, ad oggi in pole rispetto a Real Madrid, Manchester United e Sporting CP.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus, gli step di Ronaldo: dai prossimi colloqui al Trofeo Berlusconi

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, permanenza o addio: dubbi sul futuro di Cristiano Ronaldo

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CMIT | Juventus, Cristiano Ronaldo al J-Medical: entusiasmo dei tifosi

Come anticipato da Calciomercato.it, in attesa di capire il futuro di Cristiano Ronaldo, sottotraccia la pista Icardi continua ad essere monitorata dalla Juventus. Il Paris Saint-Germain, dal canto suo, ad oggi non ha aperto alla possibilità di un’operazione in prestito, con diritto oppure obbligo di riscatto. Ulteriori novità importanti su Ronaldo sono quindi attese già nei prossimi giorni.