Juventus, Ronaldo rientrato a Torino per iniziare la nuova stagione: i prossimi step per il futuro

Cristiano Ronaldo è rientrato in quel di Torino per iniziare la nuova stagione. Dopo l’arrivo alla Continassa il portoghese si è recato al J-Medical per le visite, durate circa un’ora. Attorno al suo futuro aleggiano però ancora alcuni dubbi. Il contratto del portoghese è in scadenza nel prossimo giugno, un contratto da 31 milioni di euro a stagione. Poche sono le squadre a potersi permettere il lusitano, tra queste Psg e Manchester United. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

