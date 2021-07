Tantissimi gli spunti provenienti dalla conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, che ha lanciato anche l’amo per Miralem Pjanic

Nella giornata di oggi Massimiliano Allegri si è ufficialmente ripresentato alla stampa da allenatore della Juventus. Una conferenza lunga e ricca di spunti interessanti quella del tecnico livornese che ha spaziato dai ruoli di Dybala e Ronaldo fino alla crescita di Rabiot e Kulusevski, senza dimenticare il futuro di Chiellini per bocca del patron Andrea Agnelli. Le tematiche non sono mancate, e tra le altre cose si è toccato anche lo scottante caso legato alle punizioni da dividere proprio tra CR7 e l’attaccante argentino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, questione punizioni: Allegri riapre a Pjanic?

In merito ai calci di punizione Allegri ha ammesso: “Ronaldo è un calciante da lontano e Dybala più da vicino, poi uno è destro e l’altro è sinistro, quindi non ci sono problemi. Se poi dovesse arrivare un destro bravo per calciare le punizioni…”. Una frase quest’ultima che ha inevitabilmente aperto speculazioni su un eventuale battitore da mettere al servizio dell’allenatore toscano. Nello specifico torna sempre in auge il nome di Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona dove ha vissuto un’annata molto difficile alla corte di Koeman, e voglioso di riscatto immediato. Il Barça vuole liberarsi dell’alto ingaggio del bosniaco che alle giuste condizioni potrebbe divenire utile anche in ottica Juventus come rinforzo ulteriore. Così facendo Allegri avrebbe anche il suo ‘destro bravo per calciare le punizioni’.