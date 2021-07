Juventus, tris al Cesena alla prima dell’Allegri 2.0 | McKennie in evidenza

Successo per 3-1 alla Continassa per la Juventus di Allegri nella prima amichevole stagionale contro il Cesena

Buona sgambata per la Juventus alla prima uscita stagionale dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Al Training Center della Continassa finisce 3-1 per i ‘giovani’ di casa, con la Vecchia Signora imbottita di ragazzi dell’Under 23 e della Primavera viste le tante defezioni dei nazionali. Protagonista del primo tempo è Weston McKennie: lo statunitense serve a De Winter la palla del gol del vantaggio, con il giovane difensore belga che al 5’ apre già le marcature.

Al 34’ è lo stesso ex Schalke 04 dopo una bella azione personale a trovare il raddoppio con un colpo da biliardo. Dopo il gol, il siparietto con Allegri in panchina: “Quest’anno me ne devi fare dieci in campionato”, si rivolge il mister toscano sorridendo a McKennie. In evidenza anche il baby Felix Correia nel tridente juventino, con il talento portoghese ad innescare l’1-0 di De Winter. Prova positiva in mediana per l’altro classe 2001 Ranocchia, un po’ imballato invece Pjaca. L’attaccante croato, in uscita sul mercato, non è riuscito a pungere da falso nueve. A chiudere i conti per il tris finale l’argentino Soulé, con la conclusione del fantasista della Primavera deviata da un difensore ospite. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, giovani in mostra in attesa di Dybala e Ronaldo

Il Cesena non ha comunque demeritato, con il giovanissimo classe 2003 Shpendi a prendersi la palma del migliore in campo nelle fila romagnole e autore del centro che ha dimezzato lo svantaggio. Nella ripresa girandola di campi, con Allegri che ha dato spazio tra gli altri anche a Demiral (aggregatosi nei giorni scorsi al gruppo) e Pinsoglio. Il tecnico livornese, prodigo di consigli dalla panchina, ha incitato a più riprese la squadra. In tribuna, oltre a circa 200 tifosi invitati dalla società, presenti anche il vicepresidente Nedved, il Football Director Cherubini e Arthur, con il centrocampista brasiliano con tutore e stampelle dopo l’operazione dei giorni scorsi.

Prossimo test per la Juve in programma sabato prossimo all’U-Power Stadium di Monza contro l’undici brianzolo: i bianconeri dovrebbero ritrovare Dybala, oggi ai box per l’affaticamento muscolare accusato in settimana. Di fronte alla squadra di Stroppa potrebbe esserci spazio per uno spezzone di partita anche per Cristiano Ronaldo, che tornerà domani a Torino prima di mettersi a disposizione di Allegri alla Continassa.

TABELLINO

Juventus-Cesena 3-1

5’ De Winter; 34’ McKennie; Shpendi (C); 66’ Soulé

Juventus (4-3-3): Perin (46′ Pinsoglio); De Winter (46′ Demiral), Dragusin (67′ Hajdari), Rugani (78′ Mulé), De Sciglio (74′ Stramaccioni); McKennie (46′ Peeters), Ranocchia (74′ Clemenza), Miretti (58′ Rafia); Soulé (67′ Aké), Pjaca (66′ Marques), Felix Correia (58′ Brighenti). Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione: Israel, Leone, Compagnon

Cesena (4-3-3): Nardi (46′ Benedettini); Adamoli (46′ Guerra), Gonnelli (46′ Bolognesi), Ciofi, Candela (46′ Ricci); Nannelli (46′ Berti), Ilari, Ardizzone; Zecca, Caturano, Shpendi (46′ M. Bernardi). Allenatore: William Viali. A disposizione: Lepri, E. Bernardi, Boriani, Zanni, Fabbri, Francesconi

Arbitro: Ricci (sez. Firenze)

Ammonito: 8′ De Winter

Note: Circa 200 spettatori presenti