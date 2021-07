Prima uscita stagionale per la Juventus contro il Cesena. Tanti giovani in campo nell’undici di Allegri

Juventus imbottita di giovani, e non poteva essere altrimenti considerando i tanti nazionali assenti, nel primo test amichevole alla Continassa contro il Cesena. Massimiliano Allegri, inneggiato con tanto di striscione fuori il training center bianconero, si affida a tanti ragazzi della Primavera e dell’Under 23 contro la formazione romagnola nel test odierno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna | ‘Assist’ di Ancelotti per il super colpo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, apertura a scambio con l’esubero | ‘Sgarbo’ a Mourinho

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Oltre a Pjaca, in uscita sul mercato, il tridente della Juve sarà composto dal 2001 Felix Correia e dal 2003 Soulé. Titolari in mediana anche Ranocchia e Miretti insieme a McKennie, mentre al centro della difesa ci saranno Dragusin e Rugani, quest’ultimo capitano per l’occasione. Dal primo minuto spazio a De Sciglio e De Winter sulle corsie esterne, Perin infine tra i pali. Parte dalla panchina Demiral, aggregatosi al gruppo solo nei giorni scorsi.

Fuori per motivi disciplinari Fagioli, Di Pardo e Frabotta con il terzino ex Bologna vicino alla cessione (Atalanta in pole). I tre sono stati puniti da Allegri per un piccolo ritardo. Pellegrini, invece, continua nel programma personale di riatletizzazione dopo l’infortunio. Presenti circa 200 tifosi nella tribuna dello Juventus Training Center, mentre a bordocampo a seguire attentamente la squadra di Allegri ci sono il vicepresidente Nedved e il Football Director Cherubini.