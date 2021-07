Calciomercato Juventus, Mourinho fa sul serio | Contatti Roma-Icardi!

Mourinho fa sul serio per Mauro Icardi del PSG, cercato sul calciomercato anche dalla Juventus, avviati i contatti tra Wanda Nara e la Roma

Potrebbe esserci ancora l’Italia nel destino di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter è reduce da una stagione complicata dai troppi infortuni al PSG, nella quale si è comunque messo in mostra con 13 gol e 6 assist in 28 presenze. In questa sessione di calciomercato estivo, l’argentino è entrato nuovamente nel mirino della Juventus, la quale deve però fare i conti con la concorrenza straniera e italiana. Su Icardi, infatti, è forte l’interesse anche della nuova Roma di Mourinho, che lo ha posto in cima alla lista delle preferenze per l’eventuale dopo Dzeko.

Calciomercato Juventus, anche la Roma punta Icardi

Negli ultimi giorni, riporta ‘La Repubblica’, la moglie-agente di Icardi, Wanda Nara, avrebbe allacciato i contatti proprio con la società giallorossa per capire un’eventuale fattibilità dell’operazione. Importanti novità sono dunque attese in tempi brevi.