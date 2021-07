Fabrizio Biasin è intervenuto alla CMIT TV e ha parlato del possibile approdo di Icardi alla Juventus al posto di Ronaldo

La Juventus attende Ronaldo che la prossima settimana dovrebbe tornare a Torino e mettersi a disposizione di Allegri. L’incognita sul suo futuro resta, anche se più passa il tempo e più diventa concreta la permanenza in bianconero. L’unica pista possibile è quella che porta al Psg, con Mbappe al Real Madrid, e Icardi a Torino.

Proprio di un possibile approdo dell’argentino alla corte di Allegri ha parlato alla CMIT TV Fabrizio Biasin: “Se ne parla da qualche giorno. E’ una cosa che avrebbe una logica. La Juve si libererebbe dell’ingaggio di Ronaldo e darebbe ad Allegri un centravanti che ha sempre apprezzato. Io so che Icardi a Parigi sta bene, quando era disponibile ha giocato. Icardi se sta bene, fa venti gol ad occhi chiusi. Il problema è: come sta? Ha avuto un problema serio al legamento del ginocchio e non so se può giocare 40 partite. Se sta bene, è un giocatore fortissimo”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Biasin: “Juventus più forte con Icardi”

Il giornalista dà anche un giudizio su una Juventus, senza Ronaldo e con Icardi: “Sarebbe più forte. Non perché Ronaldo non è forte, ma con Icardi la Juve è più squadra e per Allegri questo significa essere più forte. Non perché Icardi è più forte di Ronaldo, questo non lo dirò mai”.