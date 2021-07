CM.IT | Roma, incontro per il rinnovo di Pellegrini: le ultime

Oggi l’incontro tra l’agente del calciatore, Pocetta, e Thiago Pinto. La Roma vuole blindare il capitano della squadra, in scadenza nel 2022

Tempo fa, avevamo parlato di un rinnovo che vale doppio. Perché nei piani della Roma Pellegrini rappresenta il presente e il futuro del club. Lo stesso Mourinho stima molto il nazionale classe ’96, e per questo spera in una veloce chiusura della trattativa. In tal senso arrivano notizie positive dall’incontro di oggi a Trigoria. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il club giallorosso vuole blindarlo ancora per diversi anni: stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il vertice è stato positivo, ma saranno necessari ulteriori incontri per definire tutti i dettagli del prolungamento. Filtra ottimismo da entrambe le parti.