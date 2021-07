La Juventus continua a seguire Gabriel Jesus in questo calciomercato estivo; ieri nuovo contatto per l’eventuale sostituto di Cristiano Ronaldo

La Juventus attende certezze sul destino di Cristiano Ronaldo ma continua a sondare il mercato degli attaccanti. In caso di addio del portoghese, come già anticipato da Calciomercato.it, in cima alla lista di Cherubini c’è Gabriel Jesus del Manchester City. L’attaccante brasiliano non è considerato intoccabile da Guardiola e viene valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro. I bianconeri, dal canto loro, vorrebbero tentare di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto imitando l’operazione Chiesa di un anno fa. Intanto, giungono novità sulla trattativa con gli inglesi.

Calciomercato Juventus, nuovo contatto per Gabriel Jesus

I contatti per Gabriel Jesus, tramite i soliti intermediari, vanno avanti da un po’ e, riporta ‘Tuttosport’, un colloquio è andato in scena anche ieri. Prima di affondare il colpo, però, la Juventus vorrebbe fare maggiore chiarezza su Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.