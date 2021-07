SONDAGGIO CMI.IT | Juventus, rinnovo o addio: futuro deciso per Dybala

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro di Paulo Dybala

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri ruoterà intorno a Paulo Dybala che ha comunque un contratto ancora in scadenza 2022. La settimana prossima arriverà in Italia il procuratore dell’argentino per provare ad intavolare nuovamente una trattativa con i bianconeri che hanno tutte le intenzioni di puntare forte sulla ‘Joya’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’olandese ha deciso: vuole solo il Manchester United

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo dall’Inter | “25 milioni di euro!”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza relativa al futuro dell’attaccante argentino che per 60,8% dei votanti dovrebbe rinnovare il proprio accordo. Il 24,1% preferirebbe optare per una cessione a 40 milioni di euro, mentre chiude all’ultimo posto l’ipotesi di uno scambio con Griezmann.