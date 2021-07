Matteo Caronni non ha dubbi. Il giornalista – se fosse nella Juventus – prenderebbe Marcelo Brozovic, per 25 milioni di euro dall’Inter

Sono tanti i calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Anche l’Inter deve fare i conti con un rinnovo difficile, quello di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, che il prossimo 16 novembre compirà 29 anni, ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per lo scacchiere nerazzurro. Fare a meno di lui sarebbe davvero complicato ma senza un accordo imminente non si può escludere una sua partenza già in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Juventus, idea Brozovic per il centrocampo

Brozovic potrebbe così diventare un’idea per la Juventus. I bianconeri sono chiamati a risolvere il problema centrocampo e il solo Manuel Locatelli, che resta il nome in cima alla lista della spesa, non può bastare.

