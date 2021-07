Calciomercato Juventus, tutto confermato UFFICIALE | Cessione in prestito

Cessione ufficiale in prestito per la Juventus che ha diramato un comunicato sul trasferimento di Paolo Gozzi in Spagna

Come anticipato nei giorni scorsi dalla redazione di Calciomercato.it, è arrivata oggi l’ufficialità da parte della Juventus relativa alla cessione in prestito del giovane Paolo Gozzi che giocherà in prestito al Fuenlabrada, club della Segunda Division spagnola. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

A ratificare il tutto ci ha pensato lo stesso club piemontese con un comunicato ufficiale che recita: “Paolo Gozzi la prossima stagione vestirà la maglia del Fuenlabrada, in Segunda Division. Il difensore classe 2001, nell’ultima stagione in forza alla Juventus Under 23, si trasferisce in Spagna con la formula del prestito”. Per Gozzi si tratta della prima esperienza estera dopo aver messo a referto 48 presenze con la maglia dell’Under 19 juventina, segnando anche tre reti, e 13 apparizioni con l’Under 23 in Serie C. Con la casacca bianconera non è mancato anche l’esordio in Serie A nel 2019.