Donny van de Beek non giocherà per la Juventus. Il centrocampista – secondo le ultime news provenienti dall’Inghilterra – è intenzionato a giocarsi le sue carte al Manchester United

Donny van de Beek è reduce da una stagione deludente al Manchester United. I Red Devils si aspettavano molto di più dopo l’importante investimento della scorsa estate (gli inglesi avevano speso più di 40 milioni di euro per strapparlo all’Ajax). In queste settimane molte squadre, in giro per l’Europa, hanno chiesto informazioni per capire i margini di un’operazione.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Donny van de Beek è certamente un calciatore che piace tanto e molti sono pronti a scommettere ancora su di lui. Nei giorni scorsi l’olandese è stato accostato con insistenza alla Juventus, che come noto è chiamata a rafforzare pesantemente il centrocampo. E’ evidente che il solo Locatelli, primo nome sulla lista della spesa, non può bastare. Serve un profilo internazionale, magari, come van de Beek ma portarlo via dall’Inghilterra non appare una missione facile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo dall’Inter | “25 milioni di euro!”

Calciomercato Juventus, van de Beek vuole restare

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!