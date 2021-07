Teun Koopmeiners è nel mirino di diversi club di Serie A: le rivelazioni del centrocampista olandese in merito ad un possibile addio

“Sono in corso diverse trattative con alcuni club. Finora sono andate bene, l’Az sa di quali squadre si trattano”. A parlare, in un’intervista rilasciata a ‘Voetbalzone’, è Teun Koopmeiners. Centrocampista olandese, capitano dell’Az Alkmaar, nel mirino di diversi club europei. Il classe 1998 piace e non poco anche in Italia, in particolare ad Atalanta e Napoli. Attenzione però alla Roma, pure lei interessata al mediano oranje. Già l’agente del giocatore, nel marzo scorso, aveva raccontato a Calciomercato.it come la Serie A fosse un’ipotesi gradita. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, svolta Insigne: De Laurentiis ha deciso

Oltre a Napoli, Roma e Atalanta, sul giocatore ci sono appunto diversi club europei, in particolare il Rennes. “Ho parlato con diverse società e sono tutte opzioni gradite. Le conversazioni sono state buone e ho detto tutto all’Az. Loro sanno di quali club si trattano. Ho detto al club con chi sto parlando e come stanno andando le cose. Siamo stati in costante stretto contatto quando i club si sono fatti avanti. E’ un diritto della società chiedere la cifra che vogliono, se lo meritano. Sono qui da tantissimi anni e mi hanno fatto sentire a casa. Se inizierò qui la nuova stagione? Non lo so” ha dichiarato il centrocampista.