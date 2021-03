Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Bart Baving, agente di Teun Koopmeiners. Dal Milan alla Roma, il centrocampista olandese è nel mirino delle big di Serie A

Sta disputando una grande stagione, non certo la prima, Teun Koopmeiners. Parliamo di uno dei migliori centrocampisti in circolazione, perlomeno di quelli della sua fascia d’età, che non caso risulta essere anche nel mirino delle big del massimo campionato italiano. Dal Milan alla Roma, passando per Inter e Napoli (che ha affrontato in Europa League, fallendo il tiro dagli undici metri), un poker di nomi importanti per il futuro del 23enne olandese capitano dell’Az Alkmaar: “L’Italia potrebbe essere una buona opzione per lui – ha dichiarato in esclusiva a Calciomercato.it l’agente di Koopmainers, Bart Baving – A Teun piace molto la Serie A e anche la grande passione dei tifosi italiani. Lo seguono tanti club europei ed è bello sapere che tra questi ci siano anche quelli italiani, ciò comunque non mi stupisce perché lui è sicuramente in grado di aggiungere qualcosa di importante a una squadra”.

Agente Koopmeiners a CM.IT: “Lo chiamo ‘Mister 110%’. Statistiche super, lo paragono a Jorginho”

Nelle ultime due-tre stagioni, Koopmeiners è cresciuto in maniera esponenziale collezionando – aiutato dal fatto che è un rigorista – numeri da attaccante, 16 gol l’anno passato, 15 in quello attuale senza contare gli assist: “Continuerà a migliorare perché è impegnato ogni giorno a crescere sempre di più – ha sottolineato Baving – E’ un vero professionista, lo chiamo ‘Mister 110%’, è così fin da quando ho iniziato a lavorare con lui a sedici anni. Le sue qualità? Ha un sinistro fantastico e una straordinaria abilità di passaggio. Inoltre è potente, un giocatore funzionale alla squadra dotato di grande intelligenza tattica, un leader nato. Ricorda Kross, ma anche Matic. Guardando le sue statistiche, che sono super, si può invece paragonare all’ex Napoli Jorginho“.

TEUN KOOPMEINERS

23 ANNI

15 GOL e 6 ASSIST

SCADENZA CONTRATTO GIUGNO 2023

L’Az “non ha fissato il prezzo del suo cartellino”, come dichiarato in chiusura dal suo agente, ma dalla sua cessione potrebbe davvero ricavare una cifra importante, superando magari quella record di Vincent Janssen al Tottenham per 22 milioni di euro.