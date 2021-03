Arthur vuole scendere in campo contro il Porto: mercoledì responso decisivo sulle condizioni del centrocampista della Juventus

Per la Juventus iniziano oggi i 10 giorni più importanti della sua stagione. Il pareggio con il Verona ha complicato ulteriormente il discorso scudetto, portando i bianconeri a 10 punti dal primo posto con una gara in meno. Pirlo non potrà sbagliare contro Spezia e Lazio, prima di ricevere la visita del Porto, contro il quale servirà una rimonta per tenere vivo il sogno Champions.

Il rendimento in campionato è il peggiore dell’ultimo decennio per la Vecchia Signora, che non ha mai visto la sua egemonia sulla Serie A così in pericolo. Per il ‘Maestro’, però, qualche attenuante c’è. Al Bentegodi mancavano Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Dybala, Morata (ancora alle prese col citomegalovirus) e Arthur.

Il brasiliano, dopo un periodo d’adattamento, è diventato fondamentale nell’economia del gioco juventino. C’è un dato che lo dimostra: in tutte le sconfitte di questa stagione, contro Barcellona (col quale giocò solo 7 minuti), Fiorentina, Inter, Napoli e Porto, lui non c’era. Una coincidenza più che sospetta.

Juventus, infortunio Arthur: c’è ancora speranza per il Porto

Pirlo, da parte sua, ha ammesso che l’assenza dell’ex Barça “si sta facendo sentire”. E, per ora, non ci sono ancora certezze sul suo rientro. Come anticipato da Calciomercato.it, il suo infortunio, una fastidiosa calcificazione, è un’incognita, ma il brasiliano sta spingendo per tornare in campo quanto prima. E nutre ancora speranze di rientrare a disposizione contro il Porto.

La terapia con onde d’urto alle quali si è sottoposto darà mercoledì un responso quasi definitivo sulle sue condizioni. Dovesse essere positivo, il centrocampista si ritufferà negli allenamenti per tentare di arrivare nel migliore stato di forma possibile al 9 marzo. Non sarà semplice, ma Arthur ci proverà fino all’ultimo secondo disponibile. Pirlo lo attende: tra due giorni ne saprà di più.