Calciomercato Juventus, Guardiola punta su Haaland | Fattore Raiola

Il futuro di Haaland continua a far discutere. In ottica calciomercato, le maggiori big a livello mondiale, tra cui la Juventus, sono accostate all’attaccante: ecco le ultime indiscrezioni

La Juventus è arrivata ad un punto cruciale della sua stagione. I bianconeri hanno ottenuto solo un pareggio contro il Verona, risultato che complica particolarmente il percorso della squadra di Andrea Pirlo in Serie A. Sia Inter che Milan, infatti, hanno fatto bottino pieno nell’ultimo turno, allungando il distacco dai bianconeri.

La Juventus intanto continua a soffrire grandi problemi in attacco. Il club bianconero è costretto da diverse settimane a fare a meno di Paulo Dybala e anche Alvaro Morata è ai box. Assenze pesanti che lasciano le sorti dell’attacco interamente su Cristiano Ronaldo e di cui inevitabilmente i bianconeri stanno risentendo in campo. Intanto sullo sfondo resta il calciomercato e i possibili scenari futuri che potrebbero prefigurarsi intorno alla posizione di Erling Braut Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund sta stupendo il mondo trascinando i suoi a suon di gol e diventando in poco tempo una delle punte più desiderate in ambito internazionale. Occhio ai nuovi rumors provenienti dalla Spagna per il suo futuro, con la Juventus che segue con grande attenzioni gli sviluppi sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, Haaland nel mirino di Guardiola: la posizione di Haaland

Un nome come quello di Haaland non lascia indifferente nessuna big internazionale. La punta del Borussia Dortmund ha grandi estimatori anche in Premier League. In tal senso, come rilancia ‘el chiringuito’, citando il ‘Mirror’, attenzione al pressing di Pep Guardiola per portarlo al Manchester City. La punta piace molto all’allenatore che potrebbe arrivare a spendere 115 milioni di euro. Il prezzo è molto alto, salito anche nelle ultime settimane, ma il City non teme ostacoli.

Come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, Mino Raiola ha inoltre aperto alla destinazione inglese per il futuro del suo assistito. Proprio il super agente, riportano dalla Spagna, avrebbe rapporti non idilliaci con Guardiola. Ciò, però, non rappresenterebbe un vero e proprio ostacolo all’investimento. Ne va del futuro di Haaland che potrebbe davvero sbarcare in Premier League nei prossimi mesi, con buona pace della Juventus che da anni segue il calciatore.