Calciomercato Juventus, futuro Haaland: l’annuncio di Raiola!

Mino Raiola ha parlato di Erling Haaland. Tutti i top club europei – Juve inclusa -vogliono l’attaccante norvegese. Ecco dove può trasferirsi il centravanti classe 2000

Erling Haaland è pronto ad infiammare il prossimo calciomercato estivo. L’attaccante norvegese del Borussia Dortmund non ha mai smesso di segnare e i top club europei sono pronti a sfidarsi per acquistarlo. Sul giocatore classe 2000, che in stagione ha già realizzato ben 27 reti in 25 partite (di cui 17 in Bundesliga e 8 in Champions League), è sul taccuino soprattutto del Real Madrid, che vuole finalmente regalarsi un nuovo centravanti, che possa raccogliere l’eredità di Cristiano Ronaldo.

Di Haaland e del suo futuro è tornato a parlare l’agente Mino Raiola: “È ovvio che tutti guardano Erling come una delle nuove stelle perché è così difficile fare quello che fa lui alla sua età, al suo livello – ha ammesso l’agente italo-olandese ai microfoni di BBC Sport -. Sarà un astro del prossimo decennio perché vediamo che stelle come Ibrahimovic, Ronaldo e Messi stanno arrivando a un’età in cui tutti si chiedono: ‘Per quanto tempo possiamo ancora goderceli?’ Quindi tutti cercano la nuova generazione. Solo un massimo di 10 club possono permettersi di acquistare Haaland… e quattro di quei club sono in Inghilterra. Non credo che ci sia un direttore sportivo o un allenatore al mondo che potrebbe dirsi non interessato. È come dire: “C’è una squadra di Formula 1 che non sarebbe interessata ad avere Lewis Hamilton?”.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sognano Haaland

Haaland piace tantissimo anche alla Juventus, che quasi certamente è uno dei 10 club a cui fa riferimento Raiola. I bianconeri hanno dimostrato, nel recente passato, con gli acquisti di Cristiano Ronaldo e de Ligt, di essere capaci di mettere a segno colpi di questa portata. I tifosi sognano ma prima bisognerà scrivere il futuro di Alvaro Morata, che dopo un ottimo avvio di stagione, sta attraversando un periodo di appannamento, anche per via di una condizione fisica precaria. Il suo riscatto non è certo così come la permanenza in bianconero di Paulo Dybala. L’argentino ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e senza un accordo sul rinnovo l’addio in estate potrebbe essere inevitabile. L’attacco della Juventus, dunque, potrebbe davvero cambiare volto