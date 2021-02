Aumenta la concorrenza per Botman. Il difensore, che piace a Juventus e Inter, è finito nel mirino del Tottenham di Mourinho. Per strapparlo al Liverpool servono 45 milioni di euro

Il Lille si appresta a vivere un altro calciomercato da protagonista. Il club francese, negli ultimi anni, ha dimostrato di riuscire a vendere bene i propri talenti. La scorsa estate è stata la volta di Osimhen al Napoli; l’anno prima di Pepé e Leao ad Arsenal e Milan.

Tra i protagonisti del prossimo mercato, invece, ci sarà certamente Sven Botman. Le prestazioni del giovane difensore olandese non sono passate inosservate. Il classe 2000 tra Ligue 1 ed Europa League, le ha praticamente giocate tutte, totalizzando ben 32 presenze. In campionato, dove il Lille è primo, ha saltato solamente un match, quello dello scorso 14 febbraio contro lo Stade Brest, rimanendo in panchina.

Il prezzo fissato dai francesi per il suo giovane talento è già altissimo. Per lasciarlo andare servono ben 45 milioni di euro. Il Milan lo ha certamente notato nei due match giocati in Europa League, l’affare appare, però, davvero proibito per le casse rossonere.

In queste ultime settimane il nome del giovane calciatore è stato accostato soprattutto a Juventus e Inter ma la concorrenza non manca. ‘Mundo Deportivo’, in Spagna, conferma che i nerazzurri sono sulle tracce di Botman al pari di Liverpool e Tottenham. La novità è rappresentata proprio dalla squadra di Mourinho, pronta a sfidare la sua ex squadra.

Lille, talenti in vendita: l’Europa osserva

Come dicevamo, sono davvero i tanti i calciatori del Lille pronti ad accendere il prossimo calciomercato estivo. I profili più interessanti sono sicuramente quelli dei centrocampisti Renato Sanches, tornato protagonista dopo anni complicati, e Boubakary Soumaré. Il portoghese piace in Italia ma sembra essere destinato a vestire la maglia del Liverpool di Klopp. Il francese classe 1999, invece, continua ad essere sul taccuino del Milan, che potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane. Soumaré ha un contratto in scadenza nel 2022 e questo potrebbe favorire l’affare, così come gli ottimi rapporti tra i club. Attenzione, infine, a Celik, che piace alla Roma, al turco Yazici e a Jonathan Ikoné, sul quale si registra, ancora una volta, l’interessamento dei rossoneri.