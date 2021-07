Calciomercato Napoli, svolta Insigne: De Laurentiis ha deciso

Potrebbero arrivare novità a breve sul rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Previsto un contatto tra Aurelio De Laurentiis e l’attaccante

Sono tanti i calciatori importanti con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Tra questi c’è anche Lorenzo Insigne. Come vi abbiamo raccontato, una vera trattativa per il prolungamento dell’attaccante con il Napoli non è ancora partita ma c’è la volontà di entrambi le parti di trovare un accordo.

Attualmente l’azzurro percepisce 4,6 milioni di euro più bonus e la richiesta sarebbe di un quadriennale da 6 milioni. Il Napoli – secondo quanto riportato da La Repubblica – sarebbe intenzionato ad avvicinarsi alle richieste dell’attaccante.

Già la prossima settimana potrebbero arrivare novità importanti: sarebbe previsto, infatti, un contatto telefonico tra lo stesso Insigne e il presidente Aurelio De Laurentiis. L’agente, Vincenzo Pisacane, avrebbe già ricevuto diverse offerte da altre squadre ma la priorità resta il Napoli.