Calciomercato Napoli, l'offerta di De Laurentiis a Insigne: 3 milioni, 2025

In casa Napoli, tiene banco la questione legata al rinnovo di contratto del capitano, e campione d’Europa, Lorenzo Insigne: le ultime

Inevitabilmente, nel ritiro del Napoli a Dimaro l’argomento che più interessa riguarda un grande assente, momentaneamente in vacanza dopo la vittoria dell’Europeo con l’Italia di Roberto Mancini: il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è in scadenza nel giugno prossimo, le parole del presidente Aurelio De Laurentiis sulla questione non hanno fatto piacere al 30enne fantasista di Frattamaggiore e, allo stato attuale, ipotizzare una trattativa appare alquanto complicato. Nei giorni scorsi, si è parlato di varie possibilità per il suo futuro: restare senza prolungamento e andare via a parametro zero nell’estate prossima, iniziare la stagione così e poi andare a discutere più avanti della questione oppure, quella al momento più lontana, cessione entro fine agosto.

Napoli, rinnovo Insigne: la mossa di De Laurentiis

Stando, però, a quanto sostiene ‘paolobargiggia.it’, il massimo dirigente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vorrebbe giocarsi l’ultima carta per convincere Lorenzo Insigne a firmare un nuovo accordo. Il presidente sarebbe pronto ad offrire al capitano un contratto quadriennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus, attualmente percepisce un ingaggio pari a 4.5 milioni. Ma il patron vorrebbe incontrare il calciatore senza l’agente, ricalcando un po’ la strategia messa in atto lo scorso anno con Dries Mertens. Al momento, però, non sembrano esserci margini per una felice conclusione della trattativa a queste condizioni e della questione, ne siamo certi, se ne parlerà ancora per diverso tempo.