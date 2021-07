Calciomercato Show | “Il Milan è la squadra più quotata su Insigne”

Nel corso del Calciomercato Show è stato fatto il punto sul futuro di Insigne, tra protagonisti della cavalcata dell’Italia ad Euro 2020

Mentre tutti gli occhi sono su Euro 2020, con l’Italia che domani sera affronterà la Spagna in semifinale, il mercato non si ferma. E nemmeno la CMIT TV si concede una tregua: nel corso del Calciomercato Show è stato fatto il punto sul futuro di Lorenzo Insigne. Il numero ’10’ della Nazionale, autore di un grande gol contro il Belgio, andrà in scadenza di contratto con il Napoli il 30 giugno del 2022 e le trattative per il rinnovo non sono ancora iniziate. Enrico Camelio ha lanciato una possibile suggestione di mercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Show | Insigne tra Napoli e Milan: il punto di Giordano e Camelio

Nel corso del Calciomercato Show, Enrico Camelio ha lanciato la suggestione Insigne per il Milan: soprattutto nel caso di mancato rinnovo con il Napoli. “Il Milan è la squadra più quotata su Insigne”. La risposta di Marco Giordano è stata immediata: “Faccio una fatica pazzesca a vedere Insigne al Milan questa estate, a meno che i rossoneri non mettano una contropartita estremamente gradita a Spalletti“. Insomma, per convincere i partenopei a cedere subito il proprio capitano servirebbe un’offerta molto intrigante da parte del club meneghino. Insigne, nel frattempo, continua ad essere concentrato sul cammino della Nazionale e sulla sfida di domani sera contro la Spagna.