Napoli in attesa di un messaggio da Insigne riguardo al rinnovo: troppo alta la richiesta di 5 milioni di euro

Tra i tanti nomi top della nostra Serie A il cui contratto è in scadenza nel giugno 2022 c’è anche il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. E per il classe 1991 la situazione legata al rinnovo non sembra essere così ben delineata e l’aria che si respira sarebbe piuttosto tesa. Stando infatti a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, le parti sarebbero davvero lontane. Non sembrano esserci appuntamenti prossimi in agenda, una volta che il giocatore rientrerà dalle vacanze. Il Napoli si aspetta una telefonata o un messaggio, per capire esattamente quali sono i desideri e i programmi futuri del natio di Frattamaggiore.

Calciomercato Napoli, permanenza a scadenza da non escludere per Insigne

Al momento la richiesta di Insigne sarebbe di 5 milioni di euro a stagione. Una pretesa troppo alta per il Napoli, con De Laurentiis che è al lavoro per abbassare il monte ingaggi della rosa. La speranza infatti del numero uno azzurro è che il calciatore possa rinnovare, ma a cifre più basse. Insigne vorrebbe invece un aumento di ingaggio o quantomeno mantenere lo stesso ingaggio e poter gestire autonomamente i diritti d’immagine.

La volontà di De Laurentiis, per il momento, è di attendere che Insigne concluda le proprie vacanze e trattare una volta rientrato a disposizione. Al momento però non si può escludere alcuna opzione. Dal rinnovo all’addio, fino alla permanenza in rosa con il contratto in scadenza: il Napoli non avrebbe alcun problema a portare il giocatore a scadenza di contratto. Nel frattempo Luciano Spalletti ha provato a mediare, sottolineando come la questione si potrà risolvere una volta che il calciatore tornerà dalle vacanze. Intanto diversi club osserveranno con attenzione la situazione, in particolare Milan e Lazio, due delle società che sono state maggiormente accostate al giocatore di Frattamaggiore.