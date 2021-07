Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare e non ha mancato di lanciare una stoccata a Lorenzo Insigne, in scadenza con il Napoli

Ancora in alto mare la trattativa per il rinnovo tra Lorenzo Insigne e il Napoli. Il capitano azzurro, attualmente impegnato con la Nazionale ad Euro 2020, è in scadenza a giugno 2022 ma le parti non si sono ancora incontrate per definire un accordo. Se ne parlerà dopo gli Europei, ma intanto le schermaglie sono già iniziate e il patron De Laurentiis non ha mancato di lanciare una frecciata al numero 24 azzurro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Napoli, De Laurentiis attacca: “Insigne? Se si è stancato, è una sua scelta”

Il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis manda una frecciata a Lorenzo Insigne. Intervenuto in collegamento al Centro commerciale Jambo nel corso della presentazione di una mostra dedicata a Diego Armando Maradona, il numero uno del Napoli ha affermato: “Insigne sa che è un prodotto del vivaio”.

“Ho ripreso Santoro che lo scovò perché avevo bisogno di uno che conoscesse il territorio – ha continuato De Laurentiis -. Poi se Insigne si è stancato e vuole andare in giro per l’Europa, è una scelta sua”.