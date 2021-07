Il PSG ha lanciato un nuovo assalto a Koulibaly: il club francese ha offerto 40 milioni. Il Napoli ha rispedito al mittente l’offerta

Nelle ultime ore, si è parlato di una nuova offerta per Kalidou Koulibaly. Da diverse stagioni, al centro delle voci di mercato, per il centrale del Napoli il futuro è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il club che si è mosso nei giorni scorsi in modo ufficiale per portare Koulibaly tra le proprie fila è stato il PSG. È stata presentata al Napoli un’offerta da 40 milioni prontamente rispedita al mittente da Aurelio De Laurentiis che non intende vendere il suo difensore per quella soglia.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio addio per un colpo clamoroso: è un big di Marotta

Koulibaly-PSG, la reazione del giocatore al ‘no’ del Napoli

Koulibaly, aggiornato della vicenda, ha reagito con grande serenità: sia la cessione che la permanenza sono entrambe opzioni gradite al calciatore senegalese. Lo scenario, però, resta fluido: c’è da comprendere, infatti, se il club Parigino rilancerà rispetto ai 40 milioni offerti o se resterà l’unica offerta formalizzata al Napoli per Kalidou Koulibaly da parte del sodalizio transalpino.