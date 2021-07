La Juventus pensa agli esuberi in difesa per piazzare un colpo clamoroso, strappandolo all’Inter

In queste settimane la priorità per quasi tutte le squadre di Serie A, soprattutto le big, è quella di piazzare gli esuberi. Solo così ci saranno poi lo spazio e le risorse per muoversi con più libertà anche in entrata. È così per l’Inter, il Milan, la Roma, la Lazio e ovviamente anche la Juventus. I bianconeri sono alle prese anche con parecchi rinnovi, da Chiellini a Cuadrado, Dybala e teoricamente – vista la scadenza 2022 – Ronaldo e Bernardeschi. Sugli esuberi, invece, molti affollano il reparto difensivo. A partire da Demiral, passando per Frabotta, De Sciglio e Rugani. Gli ultimi due sono reduci da un prestito non esaltante in Francia ma non solo, non rientrano nei piani della Juventus e di Allegri che sperano invece di monetizzare dal loro addio.

Calciomercato Inter, la Juventus pensa a Skriniar

Anche perché De Sciglio, ad esempio, è in scadenza di contratto nel 2022 e questa è l’ultima occasione di guadagnare qualcosa dal suo cartellino. Ovviamente i bianconeri, con tante cessioni in difesa dovrebbe poi provvedere anche a rimpiazzarle. Tra nomi più o meno suggestivi spunta quello di Milan Skriniar, centrale dell’Inter che viene da una grande stagione chiusa con lo scudetto. Come riporta ‘calciomercatoweb.it’, potrebbe essere proprio lo slovacco l’obiettivo primario con l’addio di Demiral e Rugani che porterebbero nelle casse della Juventus circa 43 milioni di euro (35 il turco, 8 l’italiano).

Ovviamente non sarebbe per niente facile strappare un giocatore del genere a Marotta, che dopo Hakimi non vorrebbe cedere altri giocatori importanti. Ma la situazione è complicata, l’obiettivo è tenere sicuramente gente come Lukaku e Lautaro, in caso di bisogno in extremis di un altro addio pesante Skriniar potrebbe anche rientrare in quest’ottica. Al momento comunque si tratta di scenari molto poco concreti, sia per l’addio di Skriniar che per la destinazione Juventus, che in ogni caso apprezza il centrale slovacco ex Sampdoria, oltre agli altri due Bastoni e de Vrij. E nel calciomercato, si sa, niente è da escludere.