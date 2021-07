Calciomercato Napoli, fissato il prezzo per Insigne

Calciomercato Napoli, l’addio di Insigne è più di una eventualità: in caso di rottura definitiva, fissato il prezzo per la cessione.

Napoli al lavoro nel ritiro di Dimaro agli ordini di Spalletti, ma sempre con l’ombra del caso Insigne. Il capitano azzurro è in vacanza e raggiungerà i compagni solo nella seconda fase della preparazione, a Castel di Sangro, dal 5 al 15 agosto. In quella sede, De Laurentiis lo attenderà per discutere del suo futuro. Al momento, parti ancora distanti, come noto. E per questo l’addio già in questa sessione di mercato diventa più di un’eventualità.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe stato già fissato il prezzo per il suo addio. Si parte da una valutazione di 30 milioni di euro, che in sede negoziale potrebbero scendere anche a 25 milioni. Finale ancora tutto da scrivere, ma nessuna ipotesi a questo punto può essere esclusa.