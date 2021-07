Napoli-Verona, parla Petagna da Dimaro

Dal ritiro di Dimaro arrivano le parole del centravanti del Napoli Andrea Petagna riguardo la partita contro il Verona

L’ultima stagione si è conclusa nel peggiore dei modi per il Napoli. L’1-1 contro il Verona ha fatto sfumare la qualificazione in Champions League, in favore della Juventus vittoriosa a Bologna. Ai tifosi partenopei non è andata giù, visto anche il silenzio stampa a lungo termine deciso dal presidente Aurelio De Laurentiis. E continuano a chiedere spiegazione, anche a distanza di mesi, come dimostrato da alcuni striscioni apparsi a Napoli: “Napoli-Verona?“. A rompere il silenzio, nella rosa dei partenopei, è stato Andrea Petagna dopo la vittoria contro la Bassa Anaunia per 12-0.

Petagna dal ritiro di Dimaro ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita, riprese dal ‘Corriere dello Sport’: “E’ stata una parentesi triste, ma dobbiamo andare avanti. Chiediamo scusa ai tifosi, ma ora dobbiamo ripartire“. Le scuse, tanto attese dalla tifoseria del Napoli, ora sono arrivate. Un po’ a sorpresa, visto il silenzio degli ultimi mesi che ha creato molti malumori nella piazza.