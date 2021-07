Napoli-Bassa Anaunia 12-0 | Poker di un Osimhen in gran forma

Prima vittoria per Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli nel ritiro di Dimaro: 12 gol segnati alla Bassa Anaunia

A Dimaro, nel Campo Sportivo di Carciato, va in scena la prima amichevole stagionale del Napoli di Luciano Spalletti. L’avversario è la Bassa Anaunia, club di Promozione del Trentino. A sbloccare il match è stato Eljif Elmas, autore di una buona prova. Ma l’uomo del momento è Victor Osimhen, che dopo alcuni colloqui in allenamento con Spalletti, ha segnato quattro gol in 45′ prima dell’uscita dal campo. In totale, sono state sette le reti del primo tempo: anche Lobotka, che l’allenatore apprezza dai tempi dell’Inter, è andato a segno.

Nella ripresa, Spalletti decide di cambiare tutta la squadra. In campo vanno giocatori che difficilmente resteranno: su tutti Gennaro Tutino, destinato al Parma, che si è anche fermato a firmare degli autografi. Ma anche giocatori come Ciciretti, Palmiero, Folorunsho, Gaetano. Il totale alla fine è 12-0: c’è gioia anche per Andrea Petagna che trova il gol proprio al 95′, dopo tantissimi tentativi nel corso della ripresa. Un buon impatto per Osimhen, oltre ai vari Koulibaly -che giganteggia anche negli allenamenti-, Manolas -gol di testa su corner- e Demme.

Napoli-Bassa Anunia 12-0, i marcatori: 3′ Elmas; 7′ Osimhen; 15′ Manolas; 19′, 34′, 37′ Osimhen; 45′ Lobotka; 59′ Tutino; 61′ Palmiero; 64′ Ciciretti; 75′ Machach; 95′ Petagna.