Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez: annuncio e richiesta choc

Il rinnovo di Lautaro Martinez non sembra ancora vicino alla tanto auspicata fumata bianca. La richiesta del calciatore e i prossimi scenari sul calciomercato

L’Inter lavora sul calciomercato con diverse difficoltà per via di una situazione economica che resta deficitaria. I nerazzurri sono concentrati sulla fascia destra, dove si parla molto del profilo di Nahitan Nandez nelle ultime ore. I discorsi, però, svariano anche sul fronte d’attacco e lì i gioielli da proteggere e preservare dall’addio sono veramente importanti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno rappresentato un bagaglio di qualità tecniche, gol e potenza fisica raro da trovare in circolazione. Un tandem letale che Antonio Conte ha saputo valorizzare al massimo fino alla conquista dello scudetto. E poi si torna alle questioni economiche, quelle impellenti in società. Ed è qui che le valutazioni tecnico-tattiche si scontrano con quelle degli agenti e sui dettami per la dirigenza. Lautaro Martinez dovrà rinnovare un contratto in bilico ormai da mesi, ma la fumata bianca non sembra imminente. Proprio per questo, il futuro del Toro non può ancora essere scelto e anzi le richieste del calciatore sembrano sempre più in rialzo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez aumenta le pretese: gli scenari per il rinnovo

Il tema relativo il rinnovo di Lautaro resta, quindi, un argomento caldo sul tavolo dell’Inter. Ne ha parlato Mattia Todisco ai microfoni della CMIT TV, la televisione di Calciomercato.it. Il giornalista sottolinea le alte richieste del calciatore che vuole arrivare al livello di altri big in rosa, anche di chi magari ha reso meno di lui nel corso dell’ultima annata: “Lautaro e Lukaku coppia dell’anno prossimo? Penso di sì, per Lautaro lasciamo un piccolo dubbio. Ha due soli anni di contratto e un ingaggio al di sotto delle sue possibilità. L’accordo c’era mesi fa ma l’entourage non è più lo stesso”.

Poi il punto della situazione tra cifre e richiesta: “Bisogna trovare la quadra: l’agente è convinto che i 4,5 milioni non siano congrui al valore del calciatore. L’intenzione è avvicinarsi ai top a livello economico”. Vedremo, dunque, se la trattativa di rinnovo decollerà nelle prossime settimane e se l’Inter riuscirà a confermare uno dei protagonisti dell’ultima annata scudetto.