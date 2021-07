Dalla Juventus di Allegri all’Inter e al Milan, Sacchi ha rilasciato un’intervista soffermandosi su vari temi: ecco le sue parole

Il calciomercato sta entrando nel vivo giorno dopo giorno. I club, intanto, hanno iniziato i rispettivi ritiri e sono già proiettati alla prossima stagione. Arrigo Sacchi ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, soffermandosi sulla situazione delle big della Serie A. L’ex tecnico si è soffermato dapprima sulla momento in casa Juventus, lanciandosi anche a un pronostico per il prossimo campionato: “Vedo la Juventus favorita: ha qualcosa in più rispetto a Inter e Milan. Il ritorno di Allegri dà entusiasmo all’ambiente. Giovani come Chiesa, Kulusevski e Rabiot daranno un contributo maggiore. Max è un allenatore ottimo per il calcio degli episodi e della tattica: ha strategie chiare e sa come tirare fuori il meglio dai suoi giocatori”.

Sacchi, poi, torna a parlare di Conte e esprime un parere sul nuovo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi: “L’assenza di Conte si farà sentire tantissimo, perché è un grande allenatore e perché all’Inter faceva tutto, anche il dirigente. Era presente in tutti i momenti della vita di squadra e società. Inzaghi resta comunque un allenatore in gamba: lo ha dimostrato alla Lazio”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Milan, Sacchi: “Rossoneri attenti al bilancio, giusto così”

Il mister prosegue con il calciomercato a dir poco frenetico del Milan: “I rossoneri investono stando attenti al bilancio. Così è giusto fare: vincere facendo i debiti equivale a barare“. Commento anche sul nuovo Napoli di Spalletti: “È un tecnico bravo. Il presidente è passionale, ma sta attento al bilancio e bisogna fargli i complimenti. Tutto l’ambiente Napoli è chiamato al salto di qualità”.

Sacchi ha rilasciato, poi, un passaggio sulla Roma di Mourinho e sulla Lazio di Sarri: “Mourinho alla Roma? Spettacolo puro. La Lazio farà benissimo e la vedremo ai vertici”. Infine, chiude con una chicco diretta agli allenatori di Serie A: “Si ricordino che il gioco è l’unico ‘giocatore’ che non può né infortunarsi, né andare mai fuori forma“.

Emanuele Tavano