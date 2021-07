Per Cristiano Ronaldo è il ‘Decision day’: ecco il messaggio social pubblicato dall’attaccante della Juventus sul proprio Instagram

Cristiano Ronaldo rimarrà alla Juventus? È la domanda che invade i pensieri dei tifosi bianconeri da ormai diversi mesi. L’attaccante sta ultimando le vacanze prima di aggregarsi al ritiro della ‘Vecchia Signora’. Nel frattempo, non si placano le voci su un suo eventuale addio in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista per giugno 2022. Arriva un possibile messaggio social da parte di CR7 a questo proposito. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il campione di Madeira ha pubblicato in mattinata sul proprio profilo Instagram una foto raffigurante lui stesso accanto a una delle sue tante macchine lussuose. Nella descrizione, Ronaldo ha scritto la frase enigmatica Decision day. Che possa essere un messaggio riferito al futuro alla Juventus? Lo scopriremo più avanti.

