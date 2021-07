Calciomercato Inter e Juventus, svolta improvvisa: 60 milioni subito

Inter e Juventus monitorano la svolta di calciomercato del Chelsea, che prova subito il colpo Lewandowski dal Bayern Monaco

Falliti i tentativi per Erling Haaland del Borussia Dortmund, il Chelsea non si perde di coraggio e mette nel mirino un altro fuoriclasse. Come riporta ‘The Sun’, i Blues dovrebbero formulare un’ambiziosa offerta da circa 60 milioni di euro per acquistare Robert Lewandowski dal Bayern Monaco. L’attaccante polacco era già nel mirino degli inglesi, che ora avrebbero deciso di affondare il colpo. Classe 1988, nell’ultima stagione Lewandowski ha realizzato 48 gol e 9 assist in 40 presenze totali.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Inter e Juve avvisate | Kessie ha deciso

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, assalto del Chelsea a Lewandowski: sospiro di sollievo per Juventus e Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Icardi alla corte di Allegri | Lo scambio dell’estate

L’assalto del Chelsea a Lewandowski è una buona notizia per Juventus e Inter. I bianconeri si ritrovano infatti con un avversario in meno nella corsa ad Haaland, mentre i nerazzurri vedono concretizzarsi la permanenza di Lukaku, che era un grande obiettivo dei Blues.